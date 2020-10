Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Diakonissenspital Schladming gibt es momentan keinen Corona-Fall, Kapazitäten sind aber vorhanden © (c) Christoph HUBER

Normalbetrieb herrscht derzeit in allen Spitälern des Bezirkes Liezen, und das soll auch trotz steigender Corona-Infektionszahlen so bleiben. „Unser Ziel ist es, den stationären und ambulanten Betrieb in vollem Umfang so lange wie möglich aufrechtzuerhalten“, drückt es Karl Wohak, ärztlicher Leiter der Klinik Diakonissen in Schladming aus.