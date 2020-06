Schladming und Haus Der Tag, an dem die Hochburgen einstürzten

Die ÖVP verlor sowohl in Schladming, als auch in Haus/Ennstal die absolute Mehrheit und damit den Bürgermeistersessel. Nun regieren dort die Bürgerlisten.

Sie räumten in Haus, Schladming und Ramsau ab: Stefan Knapp, Hermann Trinker und ernst Fischbacher © Veronika Höflehner

Es war kein Tag für politische Traditionalisten. Schon rasch nach Wahlschluss wurde klar, dass im Osten des Bezirkes gleich zwei traditionell rote Hochburgen fielen. Die viel größere Sensation ließ da noch auf sich warten. Nach 16 Uhr verdichteten sich die zahlreichen Gerüchte zur Nachricht des Tages: Sowohl in Schladming, als auch in Haus im Ennstal fielen die absoluten Mehrheiten der ÖVP in sich zusammen. In beiden Orten ist ab sofort eine Bürgerliste am Ruder.