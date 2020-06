Schladming Aus für umstrittenes Ärztezentrum

Facebook

Ums Gesundheitszentrum herrschten in Schladming lange Zeit verhärtete Fronten - das soll sich nun ändern © Veronika Höflehner

Es war lange Zeit das Flaggschiff der ÖVP Schladming in der Diskussion rund um die Gesundheitsreform sowie die Schließung des Diakonissenspitals Schladming: Das Gesundheitszentrum am Dach des örtlichen Schwimmbades. Mit dieser Idee räumt der neue Bürgermeister Siegfried Keinprecht nun auf: „Das Ärztezentrum ist für mich in dieser Form gestorben“, sagt er klar und fügt hinzu: „Das war das Kind von Altbürgermeister Jürgen Winter. Ich werde es nicht als Stiefkind aufziehen, wenn es keiner will.“