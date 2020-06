Schladming Schwimmbad könnte im Sommer doch öffnen

Erlebnisbad-Geschäftsführer Jürgen Winter will an Sperre des Schladminger Schwimmbades im Sommer trotz Kritik festhalten. Laut Bürgermeister Keinprecht sei das nicht in Stein gemeißelt. Kommt der Umbau, wird auf dem Dach ein Rohbau für ein Ärztezentrum oder einen Ruheraum errichtet.

Das Dach über Eingangsbereich und Umkleide (ganz rechts im Bild) soll erneuert werden © Martin Huber

Für ausgangsbeschränkungs- und homeschooling-geplagte Eltern in und rund um die Gemeinde Schladming sorgte die Nachricht in den vergangenen Tagen für viel Ärger: Das Erlebnisbad Schladming soll in diesem Sommer geschlossen bleiben. Der Grund sind notwendige Arbeiten am Dach: „Seit 2016 erneuern wir die nicht zeitgemäße Dachkonstruktion Stück für Stück, nun ist der letzte Bereich über der Ankleide, Restaurant und Eingangsbereich an der Reihe“, informiert Geschäftsführer Jürgen Winter.