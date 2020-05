Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Servus TV widmet sich mit den „Bergwelten“ diesmal dem Ausseerland. Mit dabei ein Base-Jump von der Trisselwand mit 200 km/h. Gesendet wird am kommenden Montag, 11. Mai, um 20.15 Uhr.

Wer fliegt hier vorbei? Für die Doku sprangen zwei Wingsuit-Piloten von der Trisselwand – gelandet wurde in der Seewiese © Servus TV

Gestochen scharfe Aufnahmen, neue Kameraperspektiven und spektakuläre Drohnen-Drehs – all das ist man als Seher von Naturdokumentationen bei Servus TV gewohnt. Diesmal war die Crew für die Serie „Bergwelten“ im steirischen Salzkammergut unterwegs. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mit den Skisprung-Legenden Hubert Neuper und Armin Kogler begibt man sich etwa auf den Sisi-Klettersteig am Loser. „Für die beiden ehemaligen Höhenflieger eine schwindelerregende Herausforderung“, heißt es in der Filmbeschreibung.