Dringender Appell des Wirtschaftskammer-Obmanns„Bestellen Sie, wenn es nur irgendwie geht, in der Region!"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufruf zum Bestellen regionaler Produkte © Gina Sanders - Fotolia

Das Positive in schwierigen Zeiten zuerst: „Der Härtefonds, aus dem Unternehmer mit kleinen und mittleren Betrieben schnell und unbürokratisch 1000 Euro (nur bei sehr geringen Umsätzen sind es 500 Euro) als Soforthilfe erhalten, läuft in der Region gut an“, sagt Harald Haidler, Obmann der Wirtschaftskammer Liezen. „Bei manchen schon gestern, bei den anderen Antragstellern ab heute, fließen die Gelder aufs Konto“, so Haidler.