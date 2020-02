Kleine Zeitung +

Zweitwohnsitze Kleinregion Schladming Raumplanerin: „Nutzen Sie alle Möglichkeiten“

Die Raumplanerin Gerlind Weber appellierte in ihrem Vortrag in der Ramsau an die Verantwortung der Gemeinderäte. Sie könnten dem „Landschaftsfraß“ viel entgegensetzen.