Die TV-Cops mit ihrer Sekretärin: Dietrich Fischer, Igor Jeftić und Marisa Burger bei der Premiere in Bad Mitterndorf © Christian Huemer

Gute Stimmung bei der Premiere in Bad Mitterndorf: Die Darsteller der Erfolgsserie „Rosenheim-Cops“ waren allesamt ins Thermenhotel Aldiana gereist, um die Premiere des neuen Streifens „Schussfahrt in den Tod“ zu feiern. „Ich komme gerade aus Thailand, trotz der Kälte ist es schön, hier zu sein“, freut sich Igor Jeftić, der im Film mit Dieter Fischer ermittelt. Viele Stars checkten überhaupt in der Grimmingtherme ein und blieben über Nacht. "Aber nicht zum Skifahren, obwohl es mich durchaus reizen würde", lacht Jeftić, der überraschend zu Protokoll gibt, dass er sowohl Skifahren als auch Snowboarden kann. "Ich hab sogar einmal einen Snowboarder in einem Film gespielt, aber ich war jetzt lange nicht mehr auf den Brettern."