Rosenheim Cops TV-Cops aus Bayern ermitteln auf steirischer Skipiste

Am Donnerstag, dem 13. Februar, gehen die Rosenheim-Cops in Spielfilmlänge auf Sendung. Große Teile des Winterspecials "Schussfahrt in den Tod" wurden auf der Tauplitz in Bad Mitterndorf gedreht.