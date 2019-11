"Ein Dorf wehrt sich"Sendetermin fixiert

Facebook

Fritz Karl, Brigitte Hobmeier und Harald Windisch in den Hauptrollen © Mona Film

Die Rettung der von Nazis geraubten Kunstschätze in Altaussee ging in die Geschichte ein: Eineinhalb Jahre wurde an Originalschauplätzen im Salzkammergut und in Bayern für ZDF, ORF und ARTE der Fernsehfilm "Ein Dorf wehrt sich - Das Geheimnis von Altaussee" gedreht. Der Film hatte in Bad Aussee Österreich-Premiere, nun gibt es auch einen Sendetermin. Am 11. Dezember wird der Streifen auf ORF2 um 20.15 Uhr im Hauptabendprogramm gezeigt. (Wiederholung 12. 12. um 01.40 Uhr)