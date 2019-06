Seit eineinhalb Jahren wurde gedreht - heute (29. Juli) wird der Film "Ein Dorf wehrt sich" beim Filmfest München erstmals gezeigt. In den Hauptrollen: Fritz Karl und Brigitte Hobmeier. Viele Hauptszenen wurden im Ausseerland gedreht, zahlreiche Einheimische haben als Laiendarsteller mitgewirkt.

Auf dem offiziellen Filmplakat sind gleich mehrere Einheimische zu sehen, die im Film mitspielen © KK/Facebook

Die Rettung der von Nazis geraubten Kunstschätze im österreichischen Altaussee ging in die Geschichte ein: Seit eineinhalb Jahren wurde an Originalschauplätzen im Salzkammergut und in Bayern für ZDF, ORF und ARTE der Fernsehfilm "Ein Dorf wehrt sich - Das Geheimnis von Altaussee" gedreht. Heute Samstag hat das Warten endlich ein Ende: Beim Filmfest München feiert der Streifen, der auf einer wahren Begebenheit beruht, Premiere. Im Herbst soll er dann auch im Fernsehen zu sehen sein.