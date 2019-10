Nach Protesten in Schladming arbeitet der Gesundheitsfonds an „Alternativen“. In Admont sucht man weiterhin nach zwei Kassenärzten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das bisherige Konzept für das geplante Ärztezentrum in Schladming dürfte nicht halten © Martin Huber

Verhärtete Fronten in Sachen Gesundheitszentrum Schladming: Vergangene Woche sprachen sich fünf Hausärzte der Region Schladming-Haus-Ramsau in einem offenen Brief gegen das geplante Zentrum auf dem Dach des örtlichen Schwimmbades aus. Bürgermeisterin Elisabeth Krammel will ihrerseits an dem Plan festhalten: Sollte das Krankenhaus Diakonissen in Zukunft nicht mehr in bisheriger Form zur Verfügung stehen, müsse die medizinische Versorgung trotzdem bestmöglich gewährleistet sein. „Letztendlich entscheiden das Land und der Gesundheitsfonds“, sagte sie dazu.