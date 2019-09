Kleine Zeitung +

Kandidaten zur Nationalratswahl Corinna Scharzenberger (ÖVP) im Interview

Anlässlich der Nationalratswahl am 29. September haben wir Corinna Scharzenberger, sie kandidiert für die ÖVP auf dem zweiten Listenplatz in der Obersteiermark, zu einem kurzen Videointerview gebeten. Ein Gespräch über ihre (politische) Heimat, Ärgernisse im Wahlkampf und was sie als Kandidatin ausmacht.