Der "letzte Ritter" war das Highlight in der restaurierten Zisterne auf Burg Wolkenstein und fristete sein Dasein in sechs Metern Tiefe. Nun ist er verschwunden.

Da war der "letzte Ritter" noch zugegen © KK

Auf der Ruine Wolkenstein in Wörschach fahndet man seit drei Wochen nach einem gestohlenen Skelett. Der "letzte Ritter" war das Highlight in der restaurierten Zisterne und fristete sein Dasein in sechs Metern Tiefe. "Jemand ist da hinuntergekraxelt und hat es sich geschnappt", erklärte Walter Neuper, Obmann Burgverein Ruine Wolkenstein. Am "Tatort" wurden Teile einer Kletterausrüstung gefunden.