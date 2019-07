Facebook

Kinderärzte im Bezirk und auch in der ganzen Steiermark sind rar © Fotolia

Diesen Mann kennt jeder im oberen Ennstal, der in den vergangenen 19 Jahren Nachwuchs in die Welt gesetzt hat: Christian Mossier, Kinderarzt in Gröbming. Ab Oktober will der Grazer in seiner gut frequentierten Praxis nur mehr montags und dienstags ordinieren. „Meine Neugeborenenvisite Montagfrüh im Klinikum Diakonissen in Schladming werde ich dennoch weiterführen“, erklärte er.