1982 begann Lambert Traninger, am Dachstein zu arbeiten. Was als Übergangslösung anfing, endet dann doch erst 37 Jahre später.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Betriebsleiter Alexander Seebacher, Martin Perhab, Lambert Traninger und Erwin Schnepfleitner (v. l.) © KK

Wer hier arbeitet, hat so manche Geschichte auf Lager. Schließlich ist der Dachstein kein gemütliches Büro, in dem man acht Stunden am Tag immer dasselbe Programm abspult. Von Wetterkapriolen über herausfordernde Arbeiten am Gletscher bis hin zu außergewöhnlichen Transporten mit der Gletscherbahn weiß Betriebsleiter Lambert Traninger, der im Sommer in den wohlverdienten Ruhestand tritt, zu berichten.