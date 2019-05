Facebook

Hier das Solarboot bei den Dreharbeiten für James Bond mit Daniel Craig © Hoffmann

In Altaussee fühlen sich nicht nur viele Prominente zuhause, dort verkehrt bekanntlich auch Österreichs einziges Passagierschiff, das mit Solarzellen betrieben wird. Wie auch die Kleine Zeitung berichtete wurde das Schiff für die heurige Saison generalüberholt. Im Interview mit dem oberösterreichischen Privatsender LT1 ergänzt Doris Schreckeneder von den Verkehrsbetrieben Stern&Hafferl, wie gering die Energiekosten für das Schiff sind. "Wir zahlen nur 1500 Euro Stromkosten", erklärt die Chefin. Nachsatz: "Pro Jahr!" Obwohl der Kahn erst seit einigen Jahren auf dem See verkehrt, ist er inzwischen so etwas wie eine kleine Legende. Wohl nicht zuletzt, weil er auch bei den Aufnahmen für Daniel Craigs Jamens Bond dabei war.

In Altaussee ist man stolz, dass man mit dem "Sonnenboot" einen Beitrag zum Umweltschutz leistet. "Der See hat Trinkwasserqualität, da passt diese Art des Antriebs perfekt dazu", heißt es bei den Einheimischen.