Kaiserwetter am Staatsfeiertag für den Jubiläums-Kirtag in Irdning. Am Grimming lag allerdings eine Schicht Neuschnee von den vergangenen Tagen © Christian Huemer

Der Irdninger Kirtag gehört zu den größten Veranstaltungen im Ennstal. Jährlich strömen bis zu 10.000 Besucher rund um den 1. Mai in die Grimming-Gemeinde, um den großen Standl- und Vergüngungspark zu besuchen. Am Staatsfeiertag beging man dort das 50. Jubiläum. So lange richtet der Allgemeine Turnverein (ATV) dort mittlerweile das Zeltfest aus. Die Wurzeln der Veranstaltung reichen mit einem Viehmarkt sogar bis ins 16. Jahrhundert zurück. „Für unser Jubiläum haben wir heuer ein besonders buntes musikalisches Programm zusammengestellt. Wir sind sehr zufrieden, obwohl das Wetter zuerst nicht so mitgespielt hat“, erklärt ATV-Obmann Daniel Schweiger. Sepp Loibner moderierte einen Radio Steiermark-Frühschoppen mit Live-Einstieg von Irdning. Gleich sieben Musikgruppen unterhielten die Gäste.

