Das Sound Everest Winterfestival am Hauser Kaibling wurde am Samstag zu Mittag fortgesetzt. Auf sechs Bühnen gab es Musik zu hören. Nachdem schon am Freitag Sido auftrat, legte am Samstabend Josh. nach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gefühlvolle Stimme © (c) Buchgraber Peter

Das Sound Everest Winterfestival am Hauser Kaibling wurde am Samstag zu Mittag fortgesetzt. Auf sechs Bühnen gab es Musik zu hören. Nachdem schon am Freitag Sido auftrat, legte am Samstabend Josh. nach. Natürlich durfte auch sein Sommer-Hit "Cordula Grün" nicht fehlen. Wie schon am Freitag präsentierte sich das Ennstal schön wie seit Monaten nicht. Es gab Sonnenschein und blauen Himmel, was sich auf die Stimmung extra positiv auswirkte, auch am Berg, wo Hunderte etwa der Viera Blech oder den Schoffeichtkoglposchan lauschten.