Open-Air-Konzert in Haus

Sido rappte am Fuße des Kaiblings © Mandl

Das Sound Everest Winterfestival am Hauser Kaibling ist eröffnet. Auf sechs Bühnen wird bis Sonntag Musik aus allen Richtungen geboten. Headliner Sido begeisterte am Freitagabend 2000 Fans. Der Deutsch-Rapper gab all seine Hits zum Besten und hatte die Gäste sofort auf seiner Seite.