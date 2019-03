Kasernenchef Andreas Staudaucher geht in Pension, das Kommando wurde feierlich an Udo Koller übergeben. Ebenfalls Teil des Festaktes: Die Enthüllung einer ausgemusterten Alouette III, die den Kasernen-Eingang ziert und bleibt, wenn 2023 alle anderen gehen müssen.

Oberstleutnant Udo Koller, Verteidigungsminister Mario Kunasek und Oberst Andreas Staudacher © Dorit Burgsteiner

"Mission accomplished. Glück ab, gut Land“. Mit diesen Worten verabschiedete sich Kasernenkommandant Andreas Staudacher, der am 1. April den Ruhestand antritt, heute nach 39 Dienstjahren am Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg in Aigen bei einem offiziellen Festakt. Dazu eingefunden haben sich nicht nur zahlreiche Bürgermeister, Landtagsabgeordnete, hochrangige Vertreter des Bundesheeres und diverser Einsatzorganisationen – in ihren Reihen nahm auch Verteidigungsminister Mario Kunasek Platz.

