Landesrat Drexler ist morgen in Bad Aussee zu Gast. Er wirbt bei einer Bürgerversammlung für das Leitspital. SPÖ kündigt Widerstand an.

Bürgerversammlung: Aussees Vizebürgermeister Rudolf Gasperl (vorne) ist klar gegen das Leitspital © Christian Huemer

Morgen Mittwoch um 18 Uhr wird im Kur- und Congresshaus Bad Ausse noch einmal das Leitspital des Bezirkes Liezen thematisiert. Landesrat Christopher Drexler (ÖVP) wird dort seine Pläne für ein zentrales Haus in Stainach vorstellen - mit Widerstand ist zu rechnen. Die SPÖ-Vertreter im Ausseerland haben in einem Flugblatt aufgerufen, zahlreich zu erscheinen. "Was soll sich unsere Region noch alles wegnehmen lassen?", heißt es in dem zweiseitigen Schreiben. Bei manchen entstand überhaupt der Eindruck, die SPÖ organisiere hier eine Protestveranstaltung. Das weist Aussees Bürgermeister Franz Frosch zurück: "Das ist eine ganz normale Bürgerversammlung nach dem Volksrechtegesetz und keine Parteiveranstaltung. Sie wird von der Stadtgemeinde organisiert", erklärt er.