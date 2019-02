Kleine Zeitung +

Kammerobmann schäumt "Dieses Urteil darf so nicht stehen bleiben!"

Die Bauernschaft im Bezirk Liezen ist in Aufruhr: Nach dem Urteil zu Kuh-Attacke in Tirol sehen heimische Landwirte die Zukunft der Almwirtschaft gefährdet. Liezener Bauernkammerobmann Peter Kettner schäumt: "Die Botschaft, die hier ausgesandt wird, ist ein Wahnsinn. Dieses Urteil darf so nicht stehen bleiben!"