Bereits Ende Jänner schnappte die Polizei in Graz vier Rumänen, die im Pongau einen Mann überfallen haben sollen. Zumindest zwei von ihnen stehen in dringendem Verdacht, auch den Überfall in Gröbming verübt zu haben.

Für die Rumänen klickten die Handschellen © (c) APAdpa/Uli Deck

Es war um die Mittagszeit am 14. Jänner, als zwei maskierte Täter in das Haus des 88-Jährigen in Gröbming eindrangen, ihn fesselten und knebelten und anschließend das Haus durchsuchten. Mit Schmuck und Geld traten die Unbekannten schließlich die Flucht an. Bei dem Überfall wurde der 88-Jährige verletzt, er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach dem Überfall wandte sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

