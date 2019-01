Nicht nur unzählige Menschen hatten mit den Schneemassen zu kämpfen, sondern auch Tiere. Im Gesäuse wurde einer Gams geholfen aus dem Schnee zu kommen, in Sölk hat sich ein Hirsch eine Futterstelle zum Quartier gemacht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hirsch im Stroh © Screenshot

Der intensive Schneefall der vergangenen vierzehn Tage forderte nicht nur Mensch, sondern auch Tier: Im Gesäuse wurde einer Gams geholfen aus dem Schnee zu kommen, in Sölk hat sich ein Hirsch eine Futterstelle zum Quartier gemacht.

Der Hirsch hatte in einem Futterhaus Unterschlupf gefunden und wollte dort, nachdem er entdeckt wurde, auch nicht gleich ausziehen.

Hirsch verschanzte sich

Im Gesäuse wurde eine Gams von Mitarbeitern der ÖBB aus dem Schnee ausgegraben, nachdem das Tier erschrak, als die ÖBB-Schienenräummaschine anrollte. Die Gams sprang in den Schnee, die Mitarbeiter der Bahn sahen das zum Glück und gruben sie aus.

Mehr als 100.000 Stunden leisteten an die 600 Helfer in den vom Schneefall am stärksten betroffenen Regionen.