Am Altausseer See Solarschiff nutzt Winterpause für Generalüberholung

Das erste Solarschiff Österreichs, die "Altaussee", wurde am Mittwoch zur Generalüberholung per Kran aus dem Altausser See gehoben um sich über die Wintermonate einer Generalüberholung zu unterziehen.

Am Altausseer See

Solarschiff wird generalüberholt © KK

Die „Altaussee“ wurde in einem gemeinsamen Vorzeige-Projekt mit der Gemeinde Altaussee und Stern & Hafferl 2011 vom Bostalsee an den Altausseer See geholt. Zwei Schiffsanlegestellen, beim Madlmair und in der Seewiese wurden eigens dafür errichtet.

Seit 2011 entwickelte sich die Altaussee Schifffahrt mit steigenden Fahrgastzahlen stetig weiter und erreichte 2018 ihren Höhepunkt. "Neue Investitionen in die Region Altaussee, wie etwa das Gesundheitshotel Vivamayr, der Umbau der Seevilla, ein neuer Hochzeitspavillon direkt bei der Schiffsanlegestellen und das neue Gasthaus in der Seewiese ziehen viele neue Gäste aus fern und nah an den Altausseer See“, sind GF Mag. Doris Schreckeneder und das Team der Altaussee Schifffahrt von der Entwicklung begeistert. Bürgermeister Gerald Loitzl ist ebenso erfreut, dass die positive wirtschaftliche Entwicklung im Ort derartige Investitionen bei der Schifffahrt auslöst. Besonders erfreulich ist, dass die Altaussee Schifffahrt aus eigener Kraft diese Investitionen stemmen kann.

Das Schiff, das für 100 Personen zugelassen wurde und 2018 um eine traditionelle Plätte, die "Loser" ergänzt wurde, soll Innovation und Tradition vereinen. Begeistert ist Geschäftsführer Doris Schreckeneder von den jährlichen geringen Fahrstromkosten. Bei wenig Sonne muss Strom zugeladen werden - die Kosten dafür betragen lediglich rund 1000 Euro pro Jahr. Die Fahrgäste sind vom lautlosen Dahingleiten über den See begeistert.

Nach der Generalüberholung des Solarschiffes, bei der unter anderem der Unterwasseranstrich und die Inneneinrichtung neu gemacht wird, dürfen sich die Fahrgäste schon auf ein ganz besonderes neues Erlebnis freuen. Um den wunderschönen tintenblauen See noch ein Stückchen näher zu sein, werden die Fenster noch vergrößert, freut sich das Team schon auf das neue Projekt.