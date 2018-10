Facebook

Die Planneralm-Verantwortlichen nahmen das Pistengütesiegel entgegen © Helmut Lunghammer (Photoreport Helmut Lunghammer)

Auf "Herz und Nieren" werden sie für die Verleihung des Pistengütesiegels überprüft, die steirischen Skigebiete. Unter die Lupe genommen werden aber nicht nur die Pisten, auch die Sicherheitsstandards unterziehen die Prüfer strengen Kontrollen. Ebenfalls Teil der Beurteilung: Innovationen und Investitionen.

Für die Planneralm war es dieser Tage soweit, im Zuge der Fachgruppentagung der Steirischen Seilbahnen am Salzstiegl erhielt das Skigebiet die Auszeichnung. Seit bereits 110 Jahren ist die Planneralm Ski- und Tourengebiet, neben dem "normalen" Skispass gibt es hier auch eine Rodelbahn, Schneeschuhwanderwege, eine Höhenloipe, ein Kinderland und Freeride-Routen.

Um den Schnee auch in der so wichtigen Vorsaison in Zeiten des Klimawandels nachhaltig zu sichern, nimmt man viel Geld in die Hand, wie Stefan Pilz, Geschäftsführer der Planneralm Seilbahnen, erklärt: „Die Planung für das innovative Sechs-Millionen-Euro-Beschneiungsprojekt ist längst abgeschlossen. Nur die Finalisierung der Förderungsverträge und damit die endgültige Ausfinanzierung der Anlagen ist noch ausständig.“