Altes Kletterseil in einer Rinne zum Kirchengrat im Bereich des Ödstein (2335 Meter) im Gesäuse veranlasst Alpenverein zu eindringlicher Warnung: In einem Posting im Internet wird vor Lebensgefahr gewarnt. Kletterer, die diese Route wählen, werden gebeten das Seil zu entfernen.

In einer Rinne zum Kirchengrat am Ödstein (rechts im Hintergrund) hängt das alte Kletterseil © (c) Erich Hagspiegel

Mit einer eindringlichen Warnung auf den sozialen Plattformen im Internet ging in diesen tagen der Alpenverein Admont an die Öffentlichkeit. Kletterbegeisterte im Gesäuse werden vor einem alten Kletterseil gewarnt, das in einer steilen Rinne unter dem Kirchengrat am Ödstein angebracht sei. Das Seil sei alt und von Witterung und Steinschlag schon so mitgenommen, dass Lebensgefahr bestehe. Alpinisten, die eine Tour über diese Route planen ersucht der Alpenverein, das Seil zu entfernen.