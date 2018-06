Facebook

Zankapfel Sommersbergsee © Huemer

"Der Zugang zum See und die Benützung der Liegewiese und Badeanlagen sowie die Benützung der Wanderwege sind frei.“ Diese Botschaft auf Tafeln am Rande des Sommersbergsees im Ausseerland erfreute die Freunde dieses Idylls, die sich auf eine ungestörte Badesaison freuten. Die Stadtgemeinde Bad Aussee, die den See vom Grazer Anwalt und Geschäftsmann Reinhard Hohenberg pachtet, hat die Tafeln aufgestellt. Versehen mit dem Zusatz: „Im Falle einer Störungshandlung rufen Sie bitte die Polizei Bad Aussee.“

Störungshandlungen gab es ja im Vorjahr genug: Damals zeigten Badegäste Nötigungen und sogar einen Hundebiss an. Außerdem hatte der frühere See-Eigentümer Hannes Wasner und sein Team Eintrittsgelder von 25 Euro verlangt und Gäste angepöbelt. Einer musste sogar nackt seiner Kleidung nachlaufen (wir berichteten).

Ganz scheint die Groteske vom Sommersbergsee jedoch nicht vorbei zu sein. Denn kurz nach der Montage der Tafeln waren sie schon wieder verschwunden. In der Region wurde gemutmaßt, Wasner könnte am Verschwinden der Tafeln schuld sein. Dem war aber (vorerst) nicht so: Offenbar hatte die Gemeinde den Text nicht genau mit Eigentümer Reinhard Hohenberg abgesprochen. Also wurden sie wieder abmontiert und neue gedruckt.

Doch auch die die neue Version verschwand bald wieder. Diesmal wurden die Tafeln tatsächlich von Wasner und seinem Team abmontiert. In einem Mail, unter anderem an die Kleine Zeitung, heißt es: „Wir haben die Tafeln, die heute unter Verletzung unserer Miet-Pacht- und Nutzungsrechte montiert wurden, abmontiert.“ Der Hintergrund: Wasner ist überzeugt, von Hohenberg beim Kauf des Sees übervorteilt worden zu sein und nach wie vor Verfügungsrechte über den See zu haben. Der Fall liegt bei Gericht.

Die Bad Ausseer Grünen rufen Bürgermeister Franz Frosch dazu auf, stärker aufzutreten. Der meint: „Nach all den Vorfällen schicke ich nicht einmal einen Gemeindemitarbeiter zum Rasenmähen hin. Es wäre unverantwortlich.“