Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stau auf der B 320 © (c) Christian Huemer

Schon Mittwochabend werden sich die Straßen der Region wieder mit Autos füllen. Dank des morgigen Feiertages treten viele bereits am Abend ihre Reise an, besonders bei Stadtausfahrten muss man deshalb mit kilometerlangen Staus rechnen.

Von zähem Verkehr betroffen sein dürfte auch der Bezirk Liezen. Die bekannten Staupunkte auf der B 320: Knoten Trautenfels und die Stadt Liezen. Vor allem am Samstag dürfte es haarig werden. In Bayern und Baden-Württemberg enden die Pfingstferien, die Heimreise führt für viele Urlauber durch Österreich. Grenzkontrollen verschärfen die Lage zusätzlich. Brenzlig dürfte es am großen deutschen Eck auf der A8 und der A93 werden, ebenso in Südtirol vor dem Brenner. In Tirol muss man auf der Inntalautobahn (A12), auf der Fernpassstrecke (B179) und auf der Seefelder Straße (B177) länger warten.

Außerdem findet am Wochenende das Narzissenfest im Ausseerland statt. 25.000 Besucher werden zum Fest pilgern.