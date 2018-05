Im Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein ging zum ersten Mal das Klima-Erlebnisfest in Szene. Unzählige Kinder beschäftigten sich mit Umwelt und Klimawandel.

Unser Sonnensystem wurde anschaulich erklärt © Martin Mandl

Laut wissenschaftlichen Beobachtungen schreitet der Klimawandel immer schneller voran. Das Ennstal ist als Alpenregion stärker vom Klimawandel betroffen als der europäische Durchschnitt. Die Auswirkungen, wie vor allem lokale Starkniederschläge, Muren und Hochwässer, sind bereits jetzt in unserer Region spürbar. Die Augen der Buben und Mädchen beim Kinder-Erlebnisfest im Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein wurden groß, als Natalie Prüggler davon erzählte. „Rechtzeitige Anpassung und Vorbereitung auf die Herausforderungen ist der beste Schutz“, betonte sie. Aus diesem Grund wurde das Fest veranstaltet.

Ob beim aktiven Erleben und Erkennen von Naturgefahren mit der Wildbach- und Lawinenverbauung oder beim weltweit einzigartigen Freilandlabor „ClimGrass“ der HBLFA Raumberg-Gumpenstein: Vier spannende Forschungs- und Entdeckerstationen warteten auf die Kinder.

Alle Stationen wurden kindgerecht aufbereitet und beschäftigten sich mit den Themen Klimawandel und Klimawandelanpassung. „Wir haben für die Kinder vier erlebnisreiche, themenbezogene Stationen gestaltet. Für die Kinder ist das gemeinsame Entdecken mit den Experten und das Sammeln von Stempeln mit einem Klimawandelpass ganz etwas anderes, als es in der Schule zu lernen“, so Birgit Hubert-Kitzer von der Forschungsstelle in Raumberg.

„Kinder beschäftigen sich bereits selbständig in frühen Jahren sehr begeisternd mit Umweltthemen. Es ist ihnen ein sehr großes Anliegen, unsere Erde und Umwelt zu schützen und unseren Planeten weiterhin für alle lebenswert zu gestalten“, so Petra Huber, eine der Expertinnen.

Mit dementsprechend Eifer und Wissensdurst gingen die Kinder zu Werke. „Wir müssen nachdenken und dagegen arbeiten“, war sich der Nachwuchs letztlich einig.