Im Liezen fand am Montag eine Sitzung in Sachen Fusion der Vereine WSV und SC Liezen statt. Nachwuchskicker und Eltern versammelten sich im Vorfeld der Sitzung.

Fußballer der NSG Liezen und deren Eltern fordern die Fusion der beiden Vereine SC und WSV Liezen © MARTIN MANDL

Die Nachwuchsspielgemeinschaft Liezen besteht aus Fußballern beider Vereine. Das ist eine komplizierte Situation für viele Eltern und vor allem für die Fußballer. "Es kann nicht sein, dass Kinder gemeinsam in die Volksschule gehen, aber zwei unterschiedlichen Fußballvereinen angehören“, so Heinz Schweiger, Jugendleiter der Spielgemeinschaft. Um dem Ärger Symbolkraft zu verleihen, marschierten am Montag Dutzende Nachwuchsspieler und Eltern vor dem Rathaus Liezen auf. Im Anschluss fand eine Sitzung zwischen Funktionären des WSV und des SC Liezen statt.

Liezener Nachwuchskicker vor dem Rathaus

Fordern der Fusion

