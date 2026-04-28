„Als ich zum ersten Mal hierher gekommen bin und die Schönheit der Lage mit dem Blick über den gesamten See gesehen habe, war ich wie geblendet und wollte sofort kaufen“, erinnerte sich Leonhard Dörr, der Seniorchef des Familienunternehmens Mondi, an seine erste Begegnung mit dem Grundlsee.

Damals war er noch für die Metro-Gruppe unterwegs, heute ist die Mondi-Unternehmensgruppe im Besitz seiner Familie. Um die vielen Geschichten und Herausforderungen, die sich mit dem Erwerb und dem Ausbau des Areals ergaben, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wurde nun eine 200-seitige Chronik über die wechselhafte, spannende Geschichte des Logenplatzes am Westufer des „Steirischen Meers“ verfasst.

Als Tourismus noch Fremdenverkehr hieß

Das Werk mit dem Titel „Ein Ort, ein Hotel, eine Geschichte“ beginnt mit den Anfängen des Fremdenverkehrs, der damaligen Pension Bellevue am heutigen Mondi-Standort, und reicht bis in die Gegenwart. Weil das Werk eineinhalb Jahrhunderte der Ortsentwicklung beleuchtet, bringt es auch viel Neues der Grundlseer Geschichte zutage.

So erfährt man beispielsweise, dass die Dampfschifffahrt am See 1879 mit der „Erzherzog Johann“ begann, die exakt 18 Passagiere mitnehmen konnte. Ab dem Jahr 1903 kam die „Fürstin Kinsky“ zum Einsatz, auf der schon 75 Personen Platz fanden. Was am Buch besonders auffällt, ist die reiche Bebilderung.

Ein „Lese- und Bilderbuch“

„Es ist ein Lese- und ein Bilderbuch“, erklärte Hermann Rastl, der gemeinsam mit Georg Weindl für Konzept und Redaktion zuständig war. Es geht um den See und die Schauspieler, um Dichter, Prominente, die Belle Epoque von 1883 bis 1920, den Wandel der Zeit, magische Momente und moderne Zeiten. Dazwischen sorgen „lustige Schmankerl“ für Auflockerung. Franz Kromoser, der seit mehr als drei Jahrzehnten den Betrieb leitet, erinnert sich im Buch an seine Verwunderung, dass die Haustüren bei seinem ersten Besuch im Ort Anfang der 1990er offensichtlich nicht abgesperrt wurden.

Und er brachte die vielen Zuseher, die der Einladung zur Präsentation des Buches gefolgt waren, mit einer Anekdote zum Schmunzeln: Er habe in einem Vorstellungsgespräch einst nicht verstanden, warum es einem hochqualifizierten einheimischen Bewerber derart wichtig war, am Faschingsmontag frei zu haben. Heute ist Kromoser selbst Mitglied der Grundlseer Trommelweiber mit ihrem Umzug am Faschingmontag. Der damalige Bewerber blieb 28 Jahre, bis zu seiner Pensionierung, im Betrieb: Am Faschingmontag hat er nie gearbeitet.

Gourmetrestaurant Wassermann

„Die Grundlseer sind etwas ganz Besonderes. Hier habe ich echte Handschlag-Mentalität kennengelernt. Es gilt das gesprochene Wort“, schreibt auch Leonhard Dörr im Vorwort zum Buch über die Einheimischen. Bürgermeister Franz Steinegger gab bei der unterhaltsamen Präsentation das Kompliment zurück: „Was haben wir für ein Glück gehabt haben, jemanden mit so einem unternehmerischen Mut und Weitblick zu finden.“

Im Vorfeld der Feier präsentierte Küchenchef Valentin Schober seine Vorstellungen für das Gourmet-Restaurant „Wassermann“, das am 30. April zusätzlich zum Gasthaus Seeblick wieder seine Tore öffnet. Der Schwerpunkt bleibt auf exquisiten Gerichten mit Fisch aus heimischen Gewässern. Zusätzlich zu den Feinschmeckermenüs werden auch einzelne Gerichte wählbar sein. Die Kostproben, die Schober, der schon mit Top-Köchen wie Christian Rescher und Richard Rauch gearbeitet hat, kredenzte, waren jedenfalls hervorragend.