Bei einem Podiumsgespräch in der Trinkhalle Bad Ischl zog die Initiative „Aufbruch, Salzkammergut!“ – die offizielle Nachfolgeorganisation der Kulturhauptstadt 2024 – am Mittwoch nach circa einem Jahr eine erste Zwischenbilanz und gab einen Ausblick auf die weitere Entwicklung. Ihr Ziel ist es, die Netzwerke und Projekte der Kulturhauptstadt langfristig weiterzuführen, heißt es. Es gehe nicht um einzelne Veranstaltungen, sondern die Entwicklung von Strukturen.

Internationale Zusammenarbeit

Im Mittelpunkt stehe die Positionierung des Salzkammerguts als „zukunftsweisende Region und Good-Practice-Beispiel für Europa“. Man wolle die regionale Kulturszene stärken und gleichzeitig international zusammenarbeiten. So sei die Initiative etwa als einzige in Österreich Mitglied des europäischen „Culture Next“-Netzwerkes, wodurch das Salzkammergut langfristig aktiver Teil internationaler Diskurse sein könne. Ein Fokus liegt auf Jugendkultur und neue Ausdrucksformen.

Was wurde nun bereits konkret umgesetzt? Mit den „Kulturstammtischen“ seien offene Austauschformate etabliert worden und mit „Next Generation View“, wo Jugendliche Filmbeiträge entwickelt haben, hätten jungen Menschen eine aktive Stimme gegeben. Projekte wie „Design.Technologie.Handwerk“ würden traditionelles Wissen mit Innovation verbinden.

Die „SalzkammerPride“ soll auch heuer wieder stattfinden © Dorian Karafiat

„SalzkammerPride“ und „Salzkammergut Triennale“

Und auch für die Zukunft ist einiges geplant. Im April wird das Projekt „Acta Liquida“ von Heidi Zednik (Salzkammergut) und Elza Grimm (Ausseerland) beim „Mar Motto Festival“ in Portugal international präsentiert. Im August soll es – wie schon in den vergangenen zwei Jahren – eine „SalzkammerPride“ in Bad Ischl geben. Und für Herbst 2027 ist die erste „Salzkammergut Triennale“ in Bad Ischl in Planung.