Mitte Dezember beginnt für die Skibergsteiger in Courchevel (FRA) die neue Weltcupsaison. Bereits am Donnerstag gab das heimische Nationalteam im Skygate am Fuße der Planai einen Ausblick auf die – aus österreichischer Sicht – „wichtigste“ Saison in der Geschichte dieser noch jungen Sportart. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien werfen nämlich ihre Schatten voraus.