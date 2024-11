Seit Oktober 2023 steht das Hotel Tauernblick leer. In Schladming wundern sich viele ob dieser Tatsache: „Es ist gar nicht so lange her, dass groß umgebaut wurde. Das Geschäft lief eigentlich gut“, heißt es. Ende der 60er-Jahre wurde das Drei-Stern-Hotel in absoluter Gunstlage am Sonnenhang einst errichtet und 1971 als „Schulungs- und Erholungsheim“ der Gewerkschaft Bau-Holz eröffnet. So steht es auf der dazugehörigen Website, die aber seit Jahresbeginn offline ist.