Fast auf den Tag genau 40 Jahre liegen zwischen einer kleinen Holzhütte mit 50 Quadratmetern und dem rund 800 Quadratmeter großen Sportgeschäft, das nun an ihrer Stelle am Fuße der Reiteralm in Gleiming steht. In der Holzhütte starteten Matthias Gerhardter und Brigitte Walcher am 5. Dezember 1984 Skiverleih und Geschäft. Am kommenden Samstag beginnt nun die zweite Generation, Markus Walcher (31) und Stefanie Tritscher (28), ihr gemeinsames Kapitel in der Ski-Tourismusbranche.