Alarm für die Feuerwehren Gröbming und Gröbming-Winkl in der Nacht auf Dienstag um 1.27 Uhr: Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses am Buchenweg war in Flammen aufgegangen. Am Einsatzort angekommen, wurden fünf weitere Feuerwehren angefordert. Das Ehepaar, das in dem Haus wohnt, befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Freien. Nachbar und Feuerwehrarzt Sassan Lachini war als erster am Einsatzort. „Ich habe die Alarmierung bekommen und bin dann gleich hinüber. Das Ehepaar war da schon bei der Haustür - unverletzt.“

Mitglieder von sieben Feuerwehren rückten den Flammen zu Leibe © BFV Liezen / Schlüßlmayr

„Der Einsatz der Wehren zeigte rasch Wirkung, binnen einer Stunde war der Brand unter Kontrolle“, berichten die Einsatzkräfte. Zum Löschen des Dachs musste ein großer Teil händisch abgedeckt werden, eine große Photovoltaikanlage auf der südlichen Dachfläche stellte für die Brandbekämpfer eine große Herausforderung dar. Von der Drehleiter aus, die die Feuerwehr Schladming stellte, wurden laufend Messungen per Wärmebildkamera und die Beleuchtung für die Löschtrupps am Dach vorgenommen. Die FF Pruggern war für die Einrichtung der Einsatzleitung sowie der Atemschutzsammelstelle verantwortlich.

Drehleiter der FF Schladming war im Einsatz © BFV Liezen / Schlüßlmayr

Um 4.07 Uhr meldete die Einsatzleitung schließlich „Brand aus“. „Es konnte sowohl ein Teil des Hauses gerettet als auch eine Ausbreitung auf benachbarte Objekte verhindert werden“, heißt es seitens der Feuerwehr.

Insgesamt waren sieben Feuerwehren mit 90 Mann und 19 Fahrzeugen im Einsatz. Was das Feuer ausgelöst hat, war vorerst nicht bekannt, so die Polizei. Der Sachschaden ist erheblich, die genaue Höhe kann noch nicht beziffert werden.