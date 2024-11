Beim Abstieg vom Nazogl ist ein Wanderer am Samstagnachmittag gestürzt. Die Bergrettung Liezen rückte aus, nach der Erstversorgung, die der Bergrettungsarzt vornahm, wurde der Mann per Spezialtrage 200 Höhenmeter durch unwegsames und alpines Gelände Richtung Tal transportiert. Auf der Hinteregger Alm übergaben die Einsatzkräfte den Verletzten an die Crew eines ÖAMTC-Rettungshubschraubers, die den Wanderer ins Krankenhaus brachte.

Beim Abstieg verirrt

Schon am Freitag wurde der Alpine Rettungsdienst zu einem Einsatz gerufen. Zwei Wanderinnen hatten sich beim Abstieg vom Leobner über das Haberlthörl verirrt. Elf Bergretter und ein Alpinpolizist machten sich auf die Suche nach den beiden Frauen und stiegen dabei über verschiedene Wege auf. Das Duo wurde schließlich unverletzt gefunden und sicher ins Tal gebracht.