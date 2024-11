Ein Baugerüst, das umfällt - und dabei wohlgemerkt keinen Schaden anrichtet - ist an und für sich ein Ereignis, das keine großen Wellen schlägt. Nicht so aber im Fall von Thomas Nebl. Der Admonter war zu Anfang der Corona-Pandemie gerade dabei, das ehemalige Gasthaus seiner Eltern zu sanieren, als das Gerüst sich Richtung Boden bewegte. Mit der Aufmerksamkeit, die das Geschehen auf sich zog, kam auch die Frage, ob sich Nebl nicht auch des einstigen Kirchenwirts in Weng annehmen wolle. Einem Gasthaus, das schon einige Zeit leer stand.