Ob bei Verhaltensauffälligkeiten, sexuellem Missbrauch oder in Krisensituationen wie nach Scheidungen oder Todesfällen: Seit zwei Jahrzehnten unterstützt das Kinderschutz-Zentrum Liezen Familien in herausfordernden Situationen. 2004 als Zweigstelle des Vereins Familien- und Lebensberatung Liezen gegründet, steht die Beratungsstelle seit 2007 unter Trägerschaft der Volkshilfe Steiermark. Am 7. November feierte die Einrichtung ihr 20-jähriges Jubiläum.