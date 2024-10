Drei „ganz unterschiedliche Männer“ muss die 32-jährige Cynthia auf ihrem Pferdehof in Grundlsee momentan „auf Herz und Nieren prüfen“. Denn sie will bei der ATV-Serie „Bauer sucht Frau“ ihre große Liebe finden. In der Folge, die vergangene Woche ausgestrahlt wurde, empfängt sie ihre drei Bewerber bei sich zu Hause.