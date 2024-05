Bei der aktuellen Staffel der ATV-Sendung „Bauer sucht Frau“ ist eine Pferdewirtin aus dem Bezirk Liezen mit dabei: die 32-jährige Cynthia. Sie ist geborene Kärntnerin, lebt aber seit 18 Jahren im Ausseerland, wie sie gegenüber der Kleinen Zeitung verrät.

Sie hat sich ihren Traum vom eigenen Reitstall in der Zlaim in Grundlsee erfüllt, den sie unter dem Namen „Pferdefreunde Zloam“ betreibt. Dort sorgt sie für mehr als 40 Pferde und Ponys. Zudem gibt sie Reitstunden und fährt leidenschaftlich gerne mit der Kutsche. Sie ist Marketenderin bei der Musikkapelle und in ihrer Freizeit mit Freunden, bei Brauchtumsfesten oder mit ihrem Hund unterwegs.

Das soll Cynthias Traummann mitbringen

Bei „Bauer sucht Frau“ wurde Cynthia von Freunden angemeldet, erzählt sie. „Ich habe mich dann breitschlagen lassen und ja gesagt.“ Jetzt hofft sie, „dass der Richtige daherkommt“.

Und nach welchen Qualitäten sucht sie? „Er muss genauso offen, bodenständig und lustig sein wie ich. Er soll für jeden Spaß zu haben sein.“ Er darf keine zwei linken Hände haben und soll im besten Fall auch ihren den Kinderwunsch teilen.

Bewerbung schon möglich

15 Bäuerinnen und Bauern nehmen an der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“ teil. Neben Cynthia sind drei weitere aus der Steiermark dabei: Bio-Bauer Christian aus dem Bezirk Voitsberg sowie Weinbauer Domenik und Landwirt Peter, beide aus dem Bezirk Deutschlandsberg.

Vorgestellt werden die Kandidatinnen und Kandidaten am 20. Mai und 5. Juni um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn. Bewerben kann man sich jetzt schon auf atv.at/bauersuchtfrau.