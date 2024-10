Eine 15-Jährige war am Donnerstag gegen 19 Uhr mit ihrem Moped auf der Schoberpassstraße von Trieben kommend Richtung Edlach unterwegs. Bei St. Lorenzen wollte sie in das Ortsgebiet einbiegen, zur gleichen Zeit setzte jedoch eine hinter ihr fahrende Pkw-Lenkerin zum Überholvorgang an.

Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge und die Mopedlenkerin kam zu Sturz. Die 15-Jährige wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Rottenmann gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Alkotest verlief bei beiden Unfallbeteiligten negativ.