Noch sind nicht alle Details zum Unfall bekannt – fest steht, dass man auch bei der FF Donnersbach den Kopf schüttelt: „Die Lenkerin hatte mehr als einen Schutzengel bei diesem Unfall.“ Was war passiert? Am Samstag war es zu einem Unfall in Folge eines Felssturzes auf der B75 in Richtung Donnersbachwald gekommen. Nach ersten Informationen dürften herabfallende Gesteinsbrocken auch das Auto der Lenkerin getroffen haben. „Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt“, melden die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Der Feuerwehrtrupp musste Öl binden und die Unfallstelle absichern © FF Donnersbach