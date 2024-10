Fatalerweise brachte der 42-jährige Grazer sämtliche Voraussetzungen mit, ein Auto nicht in Gang zu setzen – und er tat es dennoch: Samstagabend war er laut Polizei im Bezirk Gries mit seinem Pkw unterwegs, der nicht für den Verkehr zugelassen war. Alkoholisiert. Ohne Führerschein. Als er von der Josef-Huber-Gasse nach rechts in den Eggenberger Gürtel abbiegen wollte, „dürfte er einen 30-Jährigen übersehen haben, der gerade am Schutzweg die Kreuzung überqueren wollte. Der Fußgänger wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er wurde mit leichten Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert“, meldet die Polizei am Sonntagmorgen. Der 42-jährige Grazer wurde angezeigt.