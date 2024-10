Seit geraumer Zeit sorgen in Untergrimming in der Gemeinde Stainach-Pürgg Lkw des in Aigen im Ennstal ansässigen Erdbauunternehmens Danglmaier oder von Transportfirmen in dessen Auftrag für Aufregung. Die Lastwagen fahren durch das kleine Dorf zur außerhalb des Ortsgebiets gelegenen Bodenaushubdeponie der Firma. Direkt an der Zufahrtsroute wohnhafte Anrainer beklagen sich unter anderem über Lärm- und Staubbelästigung, verdreckte Straßen sowie Schäden am Asphalt der nicht auf Schwerverkehr ausgelegten Straße.