Stolze 572,6 Kilogramm hatte jener Plutzer, der am vergangenen Samstag beim traditionellen Kürbisfest in Pruggern die Waage am meisten beansprucht hat. Doch nicht nur in der kleinen Gemeinde im oberen Ennstal krönte sich der Kürbis zum Sieger. Bei den Staatsmeisterschaften, die eine Woche vorher in Wien abgehalten worden sind, landete Züchter Hubert Klein mit ihm auf Platz 2 - und holte somit den Vizestaatsmeistertitel.