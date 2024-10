Der obere Talbachweg westlich des Talbaches in Schladming war früher ein sehr beliebter Wanderweg. Viele kombinierten ihn mit dem klassischen Weg durch die Klamm und absolvierten auf diese Weise eine „Talbachrunde“. Vor einigen Jahren wurde der obere Talbachweg jedoch gesperrt. In einem Steilstück befinden sich zahlreiche – vom Eschensterben betroffene – Eschen. Außerdem kam es in letzter Zeit auch zu Vermurungen.