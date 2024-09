Was geschieht mit den drei Spitälern in Bad Aussee, Rottenmann und Schladming, wenn sie in ein paar Jahren durch das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg ersetzt werden? Spekulationen um die Antwort auf diese Frage sorgen schon seit Längerem für Wirbel. Am Dienstag stellt Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) die Nachnutzungspläne offiziell vor. Die Bürgerinitiative BISS hat aber schon am heutigen Montag die mutmaßlichen Bestrebungen für das Krankenhaus in Rottenmann geleakt.